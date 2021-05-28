Палата представителей Парламента Бельгии призвала Азербайджан освободить армянских пленных

Парламент Бельгии единогласно принял резолюцию, в которой содержится призыв к Азербайджану «немедленно освободить всех оставшихся в плену армян, включая и мирных жителей, захваченных в 2020 году, согласно пункту 8 заявления о прекращении огня от 9 ноября, а также Женевской конвенции». Об этом «Арменпресс» сообщили в Комитете армян Бельгии.

Парламент строго осудил также многочисленные сообщения о пытках пленных.

Парламент призвал Федеральное правительство «принять соответствующие меры для содействия немедленному и безоговорочному освобождению и безопасному возвращению всех армянских пленных, оставшихся в Азербайджане».

«По данным Европейского суда по правам человека, в Азербайджане все еще находятся 188 военнопленных. Заявление о прекращении огня, подписанное 9 ноября, предусматривало немедленный и полный обмен пленными. Однако Азербайджан не освободил пленных и даже после окончания боевых действий захватил других армянских военнослужащих и мирных жителей. Армения сразу после окончания боевых действий освободила всех военнопленных.

Кроме того, нам также стало известно, что в четверг, 28 мая, на армяно-азербайджанской границе азербайджанские силы захватили еще шестерых армянских военнослужащих. Это последовал за недавними непрекращающимися вторжениями на территорию Армении в нескольких точках границы.

Эти инциденты являются частью стратегии напряженности в отношении Армении со стороны Азербайджана.

Армянский комитет Бельгии призывает правительство выполнить просьбу Парламента о немедленном освобождении всех армянских заключенных», - говорится в сообщении Комитета армян Бельгии.