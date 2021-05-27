США призывают Азербайджан немедленно освободить всех армянских пленных и вернуться на исходные позиции

США обеспокоены последними событиями вдоль армяно-азербайджанской международной границы, в том числе задержанием азербайджанскими силами нескольких армянских военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Мы призываем обе стороны к срочному и мирному урегулированию этого инцидента. Мы также продолжаем призывать Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных и других удерживаемых лиц и напоминаем Азербайджану о его обязательствах в соответствии с международным гуманитарным правом гуманно обращаться со всеми задержанными.

Соединенные Штаты считают любые передвижения по недемаркированным участкам международной границы между Арменией и Азербайджаном провокационными и неуместными. Мы отвергаем применение силы для демаркации границы и призываем обе стороны вернуться на свои прежние позиции и прекратить военное укрепление недемаркированной границы и установку наземных мин.

В частности, мы призываем Азербайджан перебазировать свои силы на позиции, которые они занимали 11 мая. Мы также призываем Армению перебазировать свои силы на позиции, которые они занимали 11 мая, и приветствуем заявления о намерениях на этот счет.

Эти действия снизят напряженность и создадут пространство для мирного переговорного процесса по демаркации границы в срочном порядке. Соединенные Штаты готовы содействовать этим усилиям.

Соединенные Штаты призывают стороны как можно скорее вернуться к предметным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении Госдепа США.