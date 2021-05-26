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Для участия в парламентских выборах в Армении зарегистрированы 23 партии и 4 блока

Для участия в парламентских выборах в Армении зарегистрированы 23 партии и 4 блока

В Центральной избирательной комиссии для участия во внеочередных парламентских выборах в Армении зарегистрированы 23 партии и 4 блока.

Как сообщает Арменпресс, последний срок регистрации на внеочередные парламентские выборы истек 26 мая.


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