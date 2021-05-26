Социолог представил показатели восприятия дружественных и недружественных стран в Армении

Согласно социологическим опросам, проведенным в разные годы, нв протяжении десятилетий в сознании армянского общества отношения с Россией неизменно оценивались на очень высоком уровне.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе конференции "Образ России как стратегического союзника в современном армянском обществе"заявил научный руководитель Института философии, социологии и права Национальной академии наук РА академик Григор Погосян.

«Согласно общенациональному опросу, проведенному в Армении в 2006 году, подавляющее большинство респондентов, около 95%, оценивают отношения с Россией как хорошие. Для сравнения, как хорошие оценили отношения: с Ираном —86%, с Европейским союзом —85% , с США — 67% и с Грузией — 43%.

«Отношения с Азербайджаном и Турцией оценли как плохие 90-97% респондентов», - сказал Погосян, добавив, что такие же результаты были получены в ходе опросов в 2007-2008 гг.

По его словам, и 10 лет спустя, согласно общенациональному опросу, проведенному в 2018–2019 годах, отношения с Россией как хорошие оценило опять же подавляющее большинство респондентов — 93% , а отношения с Ираном, Китаем и Грузией - как хорошие оценили 94%, с Европейским союзом — 91%, а с США — 88%. Плохими отношения с Азербайджаном и Турцией оценили 98-99% респондентов. В прошлом году (2020) картина была практически такой же.

По словам социолога, 65,6% респондентов одобрили членство Армении в ЕАЭС. 51,6% респондентов сочли предпочтительным для Армении строить отношения с ЕАЭС, а 19,5% — с Евросоюзом.

При этом 59% респондентов имели родственников за границей, из них 70% регулярно получали финансовую поддержку из России.

Социологические исследования также показали, что за 30 лет независимости основной поток трудовых мигрантов из Армении был в Россию (около 80%).

В 2012 году денежные переводы трудовых мигрантов из России составили 15,5% ВВП Армении. На фоне спада российской экономики из-за эпидемии коронавируса в 2019-2020 годах эти денежные переводы составили 7,7% ВВП Армении.