В Армяно-российском Центре гуманитарного реагирования планируются программы развития

В Армяно-российском центре гуманитарного реагирования в ближайшее время планируется осуществить программы развития.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РФ Николай Гречушкин.

“Армяно-российский Центр гуманитарного реагирования в настоящее время полностью оснащен пожарно-спасательной техникой, а также и всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием. Часть оборудования передана подразделениям МЧС РА, другая часть находится в Центре быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации», - отметил Николай Гречушкин.

По его словам, реализация программ развития Армяно-российского Центра гуманитарного реагирования будет обсуждаться по ходу дальнейших работ.