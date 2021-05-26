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Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

В Национальном собрании Армении продолжаются работы очередного заседания, начавшегося 25 мая. Как передает Арменпресс, депутаты вначале проголосуют за законопроекты, обсуждавшиеся в предыдущий день.

Затем Парламент обсудит пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об организации похорон и эксплуатации кладбищ и крематориев” и о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях”, проект закона О внесении изменений в Закон Республики Армения “О временной нетрудоспособности и пособиях по материнству” и другие законодательные инициативы.

Будут обсуждены и годовые сообщения о деятельности Комиссии по телевидению и радио на 2020 год и о деятельности Центрального банка Республики Армения.


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