Состав команды определяется исключительно главным тренером: заявление ФФА

Федерация футбола Армении решительно осуждает политические спекуляции, которые начались после объявления состава главным тренером сборной Армении Хоакином Капарросом. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, в заявлении говорится:

“24 мая на официальном сайте ФФА был опубликован список игроков национальной сборной Армении, которые начнут подготовку к предстоящим матчам. После этого в некоторых слоях общества начались различные спекуляции по поводу выбора состава, которые, очевидно, имеют политический контекст и носят заказной характер.

Следует отметить, что уже продолжительное время Федерация футбола Армении придерживается политики невмешательства в решения главного тренера сборной Армении. Состав команды определяется исключительно главным тренером, исходя из тактики или целей, которые он выбрал на предстоящие матчи.

После назначения Хоакина Капарроса главным тренером и в преддверии очередного матча национальной сборной предпринимается еще одна попытка негативно повлиять на прекрасную атмосферу в сборной. Поэтому мы еще раз призываем воздерживаться от политических спекуляций”.