Два члена фракции “Мой шаг” подали заявление о прекращении полномочий в Совете старейшин Еревана

Члены Совета старейшин блока “Мой шаг” Анна Джавахян и Эдгар Барсегян представили заявления о прекращении своих полномочий.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Совета старейшин Еревана сообщил мэр Айк Марутян.

Мандат Анны Джавахян, избранной по избирательному списку блока партий “Мой шаг” Совета старейшин Еревана и досрочно прекратившей полномочия, выдан следующему кандидату в списке блока “Мой шаг” Вилену Гайфеджяну.

Мандат Эдгара Барсегяна, избранного по избирательному списку блока партий “Мой шаг” Совета старейшин Еревана и досрочно прекратившего полномочия, выдан следующему кандидату в списке Нареку Петросяну.