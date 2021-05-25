Уровень воды в озере Севан по сравнению с 24 мая прошлого года выше на 14 сантиметров
11:18, 25 Май, 2021
По состоянию на 24 мая 2021 года, как сообщили «Арменпресс» в Службе Армгидромет МЧС Республики Армения, уровень воды в озере Севан находится на отметке 1 900 метров 88 сантиметров над уровнем моря, что на 14 сантиметров выше, чем в тот же день прошлого года. По данным того же источника, в период с 9 января по 24 мая 2021 года по туннельному каналу Арпа-Севан, включая и подземные потоки, в озеро Севан поступило 100 миллионов 166 000 кубометров воды.
Хосров Хлгатян
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