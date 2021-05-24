Хоакин Капаррос обнародовал список игроков, приглашенных в сборную Армении
Главный тренер национальной сборной Армении Хоакин Капаррос опубликовал список игроков, приглашенных в армянскую сборную: 23 футболиста, 5 из которых новички.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, впервые под знамена национальной сборной Армении призваны вратарь ЦСКА Арман Нерсесян, защитники «Арарат-Армении» Альберт Хачумян и Давид Тертерян, полузащитник «Алашкерта» Давид Давидян и нападающий «Урарту» Карен Мелконян.
В беседе с официальным сайтом ФФА Хоакин Капаррос рассказал о важности предстоящих матчей, а также объяснил, чем вызван именно такой подбор игроков:
«Предстоящие две встречи очень важны для нас. Мы будем тягаться с командами, которые готовятся к чемпионату Европы. Следует отметить, что через эти игры мы будем готовиться к сентябрьским отборочным матчам. К тому же, когда играет национальная сборная, понятие «товарищеские матчи» отпадает. Все игры важны, потому что мы представляем нацию, страну.
Есть футболисты, которых на этот раз нет в списке приглашенных. Это те игроки, которые помогали нам в предыдущих матчах. Мы очень хорошо знаем их возможности и возлагаем на них большие надежды. Однако на сей раз мы решили предоставить им отдых, и взамен увидеть в действии нескольких молодых игроков. Я думаю, что для них не может быть лучшей возможности. Мы пригласили футболистов, которые очень неплохо себя проявили во внутреннем чемпионате. Тренерский штаб желает проверить их способности в поединках с такими сильными командами, как Хорватия и Швеция».
Вратари:
Давид Юрченко – «Алашкерт»
Григор Меликсетян – «Арарат»
Арман Нерсесян - ЦСКА
Защитники:
Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)
Вараздат Ароян – «Астана» (Казахстан)
Андре Чалишир – «Аполлон Смирнис» (Греция)
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Акоп Акопян - «Урарту»
Альберт Хачумян - «Арарат-Армения»
Давид Тертерян - «Арарат-Армения»
Полузащитники:
Геворг Казарян - «Ламия» (Греция)
Тигран Барсегян – «Астана» (Казахстан)
Ваан Бичахчян – «Жилина» (Словакия)
Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)
Эдуард Сперцян - «Краснодар» (Россия)
Артак Григорян - «Алашкерт»
Карен Мурадян - «Арарат»
Вбеймар Ангуло - «Арарат-Армения»
Жирайр Шагоян - ЦСКА
Давид Давидян - «Алашкерт»
Нападающие:
Саргис Адамян - «Хоффенхайм» (Германия)
Норберто Бриаско Балекян - «Уракан» (Аргентина)
Артур Миранян - «Урарту».
Напомним, что сборная Армении проведет 2 товарищеских матча. 1 июня в 20:00 (ереванское время) на стадионе «Городской» в Велика Горица состоится встреча Хорватия - Армения, а спустя четыре дня после этого на стадионе «Фрэндс Арена» в Стокгольме пройдет игра Швеция - Армения.
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