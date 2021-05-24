Хоакин Капаррос обнародовал список игроков, приглашенных в сборную Армении

Главный тренер национальной сборной Армении Хоакин Капаррос опубликовал список игроков, приглашенных в армянскую сборную: 23 футболиста, 5 из которых новички.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, впервые под знамена национальной сборной Армении призваны вратарь ЦСКА Арман Нерсесян, защитники «Арарат-Армении» Альберт Хачумян и Давид Тертерян, полузащитник «Алашкерта» Давид Давидян и нападающий «Урарту» Карен Мелконян.

В беседе с официальным сайтом ФФА Хоакин Капаррос рассказал о важности предстоящих матчей, а также объяснил, чем вызван именно такой подбор игроков:

«Предстоящие две встречи очень важны для нас. Мы будем тягаться с командами, которые готовятся к чемпионату Европы. Следует отметить, что через эти игры мы будем готовиться к сентябрьским отборочным матчам. К тому же, когда играет национальная сборная, понятие «товарищеские матчи» отпадает. Все игры важны, потому что мы представляем нацию, страну.

Есть футболисты, которых на этот раз нет в списке приглашенных. Это те игроки, которые помогали нам в предыдущих матчах. Мы очень хорошо знаем их возможности и возлагаем на них большие надежды. Однако на сей раз мы решили предоставить им отдых, и взамен увидеть в действии нескольких молодых игроков. Я думаю, что для них не может быть лучшей возможности. Мы пригласили футболистов, которые очень неплохо себя проявили во внутреннем чемпионате. Тренерский штаб желает проверить их способности в поединках с такими сильными командами, как Хорватия и Швеция».

Вратари:

Давид Юрченко – «Алашкерт»

Григор Меликсетян – «Арарат»

Арман Нерсесян - ЦСКА

Защитники:

Камо Оганесян - «Кайрат» (Казахстан)

Вараздат Ароян – «Астана» (Казахстан)

Андре Чалишир – «Аполлон Смирнис» (Греция)

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Акоп Акопян - «Урарту»

Альберт Хачумян - «Арарат-Армения»

Давид Тертерян - «Арарат-Армения»

Полузащитники:

Геворг Казарян - «Ламия» (Греция)

Тигран Барсегян – «Астана» (Казахстан)

Ваан Бичахчян – «Жилина» (Словакия)

Хорен Байрамян - «Ростов» (Россия)

Эдуард Сперцян - «Краснодар» (Россия)

Артак Григорян - «Алашкерт»

Карен Мурадян - «Арарат»

Вбеймар Ангуло - «Арарат-Армения»

Жирайр Шагоян - ЦСКА

Давид Давидян - «Алашкерт»

Нападающие:

Саргис Адамян - «Хоффенхайм» (Германия)

Норберто Бриаско Балекян - «Уракан» (Аргентина)

Артур Миранян - «Урарту».

Напомним, что сборная Армении проведет 2 товарищеских матча. 1 июня в 20:00 (ереванское время) на стадионе «Городской» в Велика Горица состоится встреча Хорватия - Армения, а спустя четыре дня после этого на стадионе «Фрэндс Арена» в Стокгольме пройдет игра Швеция - Армения.