Папикян с иранским коллегой обсудил проект транспортного коридора “Персидский залив- Черное море”

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян принял делегацию во главе с министром дорожного строительства и градостроительства Ирана Мохаммадом Эслами, прибывшую в Армению с рабочим визитом.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур.

Собеседники коснулись возможностей расширения сотрудничества между двумя странами в области автомобильного транспорта, обсудили вопросы, связанные со строительством межгосударственных автомобильных дорог вдоль армяно-иранской границы, активизацией транзитных перевозок Армения-Иран, регулированием и упрощением процедур в процессе перевозки грузов.

Приветствуя гостя, министр ТУИ Сурен Папикян выразил уверенность, что визит главы партнерского ведомства в Армению придаст новый импульс дальнейшему развитию армяно-иранского транспортного сообщения. Министр Папикян представил приоритеты правительства Республики Армения, направленные на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры, включая и строительство автомагистрали Север-Юг, и возможности, предоставляемые последней для увеличения торгово-экономического оборота между Персидским заливом и портами Персидского залива.

Выразив благодарность за прием, министр дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Мохаммад Эслами подтвердил готовность иранской стороны к реализации взаимовыгодных инициатив по углублению экономических связей, в частности, проект международного транспортного коридора “Персидский залив - Черное море. Мохаммад Ислами рассказал об интересе иранской стороны к расширению автомобильного и железнодорожного сообщения с Арменией и к участию в строительстве южных участков дороги Север-Юг.

В этом контексте стороны обменялись мнениями о возможностях расширения участия иранских компаний в программах улучшения инфраструктур Армении.

Министр Папикян представил собеседнику подробности начала проектирования и строительства участка дороги Сисиан-Каджаран-Каджаран-Агарак дороги Север-Юг. Подчеркнув обеспечение высоких стандартов качества строительства, министр сказал, что привлечение государственных средств в программу создаст хорошие предпосылки для представительства иностранных, в том числе иранских строительных компаний.

В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с упрощением и регулированием процедур перевозок транзитных грузов. Иранская сторона была проинформирована о том, что Министерство ТУИ в настоящее время инициировало пакет законодательных изменений, который предусматривает пересмотр ставок сборов, взимаемых за иранские транзитные грузы через территорию Армении и критерии их расчета․В результате изменения ставки для иранских грузовых перевозчиков будут снижены в несколько раз.

В ходе встречи собеседники обсудили и другие вопросы, вытекающие из повестки межведомственного сотрудничества, коснулись совместной работы, проводимой в рамках армяно-иранской межправительственной комиссии.