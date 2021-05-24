Беспрецедентно активный диалог, развитие экономических связей: Лавров об армяно- российских связях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не сомневается, что армяно-российские отношения и дальше будут развиваться в духе взаимного доверия, стратегического партнерства и союзнического сотрудничества. Как сообщает «Арменпресс», Лавров заявил об этом в интервью «Аргументам и фактам», отвечая на вопрос журналиста, удалось ли России сохранить теплые отношения с Арменией, учитывая неблагоприятный для нее исход в нагорно-карабахском вооруженном конфликте.

“Наша страна всегда готова протянуть руку помощи братскому армянскому народу. Об этом свидетельствуют посреднические усилия России и лично президента Владимира Путина, которые привели к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, чтобы запустить процесс урегулирования ситуации в регионе.

Сегодня можно сказать, что трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России, зафиксированные в их заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в целом успешно реализуются. Это касается, в частности, ликвидации гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе. Содействие, оказываемое Россией, высоко ценится нашими армянскими друзьями”, - сказал Лавров.

Глава МИД России также подчеркнул, что отношения между Россией и Арменией не ограничиваются проблемой Нагорного Карабаха. Между Россией и Арменией идет беспрецедентно активный и заслуживающий доверия политический диалог и на высшем, и на других уровнях.

Только в этом году наши лидеры уже дважды встречались и много раз говорили по телефону. Мой визит в Ереван состоялся в начале мая. Осуществляются взаимные межпарламентские визиты.

Россия поставила в Армению десятки тысяч доз вакцины “Sputnik V” для борьбы с пандемией коронавируса. Обсуждаем и вопрос дальнейшего содействия. Мы успешно развиваем и торгово-экономические связи, чему способствуют регулярные встречи сопредседателей армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству”, - заключил Лавров.