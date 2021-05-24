Омбудсмены Армении и Арцаха представили докладчику ПАСЕ доказательства военных преступлений Азербайджана

Защитник прав человека Армении Арман Татоян и Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян 21 мая 2021 г. приняли Пола Гавана, докладчика Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам, и Марка Невилла, генерального секретаря Комитета ПАСЕ по миграции, которые находятся в Республике Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении.

Омбудсмен Армении отметил важность визита специального докладчика в Армению, в пограничные зоны Сюникской и Гегаркуникской областей, поскольку без ознакомления с создавшейся на месте ситуацией доклад о встрече с жителями не будет целостным, объективным и полноценным.

Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян, в свою очередь, отметил, что международные правозащитные организации должны посетить Арцах, чтобы защитить права проживающих там людей. В самой ПАСЕ есть резолюции, которые рассматривают защиту прав человека на территории Совета Европы независимо от признания государства. Он также упомянул тот факт, что Азербайджан всегда проводил политику изоляции Арцаха от внешнего мира, но международное сообщество должно учитывать, что политический статус территории не может влиять на права человека (женщин, детей, людей с ограниченными возможностями, так далее.).

Арман Татоян и Гегам Степанян представили гостям военные преступления Вооруженных сил Азербайджана, совершенные во время войны в ноябре-декабре 2020 года.

В международные организации отправлено около 300 видеоматериалов, фотографий, освещающих зверства азербайджанцев против армянских солдат, разрушения и осквернения армянского исторического, культурного и религиозного наследия, применения запрещенных видоов оружия.

Правозащитники Армении и Арцаха подчеркнули, что высшие органы власти Азербайджана продолжают политику ненависти и вражды по отношению к армянам. Доказательством тому служит открытие в Баку так называемого “парка трофеев”. Более того, тот факт, что преступления азербайджанцев против армян имеют этническую подоплеку, поощряются властями, также подтверждается рядом постановлений ЕСПЧ.

Арман Татоян обратил внимание представителей ПАСЕ на антиармянские выступления президента Азербайджана, подчеркнув, что они еще больше разжигают антиармянство в азербайджанском обществе. В этом контексте он представил наиболее часто используемые антиармянские заявления президента Азербайджана, продемонстрировав видеоролики, в которых представители Вооруженных сил Азербайджана используют одни и те же слова, пытая армянских военнослужащих и мирных жителей.

В ходе встречи Арман Татоян и Гегам Степанян подробно рассказали о необходимости срочного возвращения армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, отметив, что политика, проводимая властями Азербайджана, грубо нарушает международные требования по защите прав заключенных и вызывает душевные страдания членов их семей.

Особо было подчеркнуто, что власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют процесс освобождения и возвращения пленных.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян также отметил напряженную ситуацию на границах в Сюникской и Гегаркуникской областях. Он представил результаты своей работы по установлению фактов в Сюнике и в Гегаркунике в связи с нарушениями суверенной территории Республики Армения в 2021 году, с незаконным нарушением прав жителей приграничных общин Армении вследствие незаконного присутствия азербайджанских военных на территории Республики Армения с 12 мая 2021 года.

Арман Татоян, представив незаконные действия Вооруженных сил Азербайджана, заключил, что доказательства, полученные Защитником прав человека Республики Армения, подтверждают абсолютную необходимость предложения Защитника прав человека о создании зоны безопасности, ради гарантий прав жителей приграничных общин Армении.

Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян обратил внимание докладчика ПАСЕ на гуманитарную ситуацию в Арцахе, создавшуюся после войны, отметив, что 120 общин Арцаха остались после войны под контролем Азербайджана, более 38 000 человек были перемещены из этих общин, в том числе 11 000 детей. Часть перемещенного населения, более 13 000 человек, вернулась в Арцах, а 25 000 человек по-прежнему находятся за пределами Арцаха.

Гегам Степанян представил проблемы, связанные с условиями жизни перемещенных лиц, с их социальным положением, и подчеркнул острую необходимость в международной гуманитарной помощи. Защитник прав человека Арцаха также упомянул политику уничтожения армянского культурного и религиозного наследия в местах, находящихся под контролем Азербайджана, и привел конкретные примеры.

Защитники прав Армении и Арцахе подчеркнули роль Совета Европы в восстановлении прав человека в послевоенный период и в предотвращении дальнейших нарушений.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве.