Ара Хзмалян представил делегации ПАСЕ опасность, угрожающую армянскому культурно- историческому наследию

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмалян принял докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Пола Гавана и секретаря Комиссии ПАСЕ по миграции Марка Невилина. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Подчеркнув, что армянский народ переживает один из самых сложных этапов своей истории, Ара Хзмалян поблагодарил их за содействие, оказываемое ПАСЕ в послевоенный период. В частности, замминистра обратился к последней резолюции ПАСЕ по Армении и Арцаху, в которой, помимо нарушений прав человека, отдельно поднимался и вопрос защиты армянских культурно-исторических памятников на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Ара Хзмалян проинформировал делегатов ПАСЕ, что в 2020 году, в результате войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 г., более 2 000 армянских памятников истории и культуры, а также 10 музеев (8 государственных и 2 частных) с около 20 000 экспонатами остались под контролем Азербайджана 1945 года. При этом памятники культуры подвергались обстрелам на протяжении всего периода боевых действий.

Ара Хзмалян выразил озабоченность по поводу угрозы армянскому историческому и культурному наследию на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, учитывая многолетнюю антиармянскую политику, проводимую этой страной и целенаправленное уничтожение армянского наследия.

Замминистра заявил, что Азербайджан создает искусственные препятствия проведению мониторинговых визитов для оценки текущего состояния армянского исторического и культурного наследия на оккупированных территориях, в том числе и рекомендаций авторитетных международных организаций.

“Явным промером стал отказ от мониторинговой миссии ЮНЕСКО. Проблема усугубляется тем, что Азербайджан не является членом Международного совета по памятникам (ИКОМОС), что делает невозможным сотрудничество в профессиональной сфере”, - сказал замминистра. Опасность разрушения историко-культурного наследие угрожает не только армянской культуре, потому что в лице армянского культурного наследия мы связаны с общеевропейскими христианскими ценностями, и в этом контексте уничтожение армянских следов угрожает и общеевропейскому культурному наследию.

Заместитель министра НОКС подчеркнул, что видеоматериалы и фотографии, публикуемые в интернете свидетельствуют, что в Азербайджане продолжается государственная политика уничтожения армянской идентичности, одним из проявлений чего являются работы по реконструкции купола церкви Сурб Казанчецоц в Шуши, попытки представить Дадиванк не армянским монастырем и др.

Европейские делегаты отметили, что готовится доклад о последствиях войны, который на сентябрьской сессии будет представлен депутатам всех 47 стран-членов ПАСЕ.

Ара Хзмалян, в свою очередь, отметил, что в вопросе организации визитов в Арцах делегации ПАСЕ, а также других международных делегаций, армянская сторона всегда проявляла конструктивную позицию.

В конце встречи состоялся обмен мнениями.