Часть военнослужащих Азербайджана, проникших на территорию  Армении, вернулась на исходные позиции

По состоянию на полдень 23 мая, ситуация, сложившаяся после провокаций на армяно-азербайджанской границе со стороны Вооруженных сил Азербайджана, относительно стабильна, инцидентов не зафиксировано.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства обороны Республики Армения.

«Вечером 22 мая часть личного состава Вооруженных сил Азербайджана, проникшего на территорию Армении, вернулась на исходные позиции. Распространенное в прессе утверждение о том, что «в районе озера Сев лич Сюникской области находится более 1000 азербайджанских военнослужащих», не соответствует действительности», - говорится в сообщении.