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Часть военнослужащих Азербайджана, проникших на территорию  Армении, вернулась на исходные позиции

Часть военнослужащих Азербайджана, проникших на территорию  Армении, вернулась на исходные позиции

По состоянию на полдень 23 мая, ситуация, сложившаяся после провокаций на армяно-азербайджанской границе со стороны Вооруженных сил Азербайджана, относительно стабильна,  инцидентов не зафиксировано.

Об этом  Арменпресс  сообщили  в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства обороны  Республики Армения.

«Вечером 22 мая часть личного состава Вооруженных сил Азербайджана, проникшего  на территорию Армении, вернулась на исходные позиции.  Распространенное в прессе утверждение о том, что «в районе озера Сев лич  Сюникской области находится более 1000 азербайджанских военнослужащих», не соответствует действительности», - говорится в сообщении.


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