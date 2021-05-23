«Просвещенная Армения» предлагает изменить Конституцию РА

23 мая на III съезде партии «Просвещенная Армения» член правления партии, депутат Национального собрания Геворг Горгисян представил программу партии «Просвещенная Армения».

Как передает Арменпресс, Горгисян отметил, что в последнее время граждан убеждают, что им нужно выбирать между плохим и худшим, прежним и нынешним, черным и белым.

«Просвещенная Армения» обязана разорвать этот порочный круг, и мы заявляем, что альтернатива есть, и для реализации этой альтернативы мы полагаемся на наших граждан — призывая их взять на себя ответственность за будущее Армении, прийти на избирательные участки и проголосовать. Мы призываем голосовать не против каких-то людей, против каких-то идей, а голосовать во имя», - подчеркнул Горгисян.

По его словам, для эффективного управления «Просвещенная Армения» предлагает изменить Конституцию.

«Мы предлагаем расширить полномочия президента и парламента, восстановить министерства сельского хозяйства, диаспоры и культуры — разумеется, с более эффективной структурой», - отметил Горгисян.

23 мая в Ереване стартовал III съезд партии «Просвещенная Армения».

В первой части съезда выступают члены правления партии «Просвещенная Армения», а также депутаты Национального Собрания от партии «Просвещенная Армения».