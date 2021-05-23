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COVID-19: в Армении зарегистрировано 68 случаев заражения и 222 случая выздоровления

COVID-19: в Армении зарегистрировано 68 случаев заражения и 222 случая выздоровления

По состоянию на 11:00 часов  23 мая в Армении было подтверждено 221 948 случаев заболевания коронавирусом, из них  211 057 случаев выздоровления и 4392 случая смерти.   В настоящее время 5425 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 1 060 108 тестов.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения  Республики Армения.  

Согласно источнику, 22 мая было проведено 2963 теста, по результатам  которых подтверждено 68 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки  зарегистрировано 222 случая выздоровления и   6 случаев смерти.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент  болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1074.


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