COVID-19: в Армении зарегистрировано 68 случаев заражения и 222 случая выздоровления

По состоянию на 11:00 часов 23 мая в Армении было подтверждено 221 948 случаев заболевания коронавирусом, из них 211 057 случаев выздоровления и 4392 случая смерти. В настоящее время 5425 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 1 060 108 тестов.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Армения.

Согласно источнику, 22 мая было проведено 2963 теста, по результатам которых подтверждено 68 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки зарегистрировано 222 случая выздоровления и 6 случаев смерти.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1074.