Азербайджан продолжает нарушать международное право: речь Айвазяна на заседании Комитета министров СЕ

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян выступил с речью на 131-й сессии Комитета министров Совета Европы, подчеркнув необходимость адекватного ответа международного сообщества на действия Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Айвазян в своей речи отметил:

«Господин председатель, уважаемый господин Маас,

Германия председательствовала в Комитете министров в трудные времена, не в последнюю очередь из-за продолжающейся разрушительной пандемии. Я присоединяюсь к предыдущим ораторам и высоко оцениваю усилия, прилагаемые Вашей страной для решения этих проблем.

Господин председатель,

Мы приветствуем подготовленные генеральным секретарем “Стратегические рамки”, которые являются прочной основой для долгосрочного видения и продолжающихся реформ организации. Мы также хотели бы поблагодарить генерального секретаря за годовой отчет, в котором правильно оценивается состояние демократической безопасности в Европе.

Во-вторых, господин председатель, в этом году исполняется 20 лет членства Армении в Совете Европы. На протяжении всех этих лет Совет Европы вносил свой вклад в демократическую консолидацию в Армении и продолжает делать это. Мы остаемся приверженными идеалам и ценностям Совета Европы.

Но с другой стороны, мы видим деградацию и моральное поражение этих ценностей в более широком контексте европейской демократической безопасности.

В прошлом году Азербайджан начал кровопролитную войну против народа Нагорного Карабаха (Арцаха). Война сопровождалась массовыми нарушениями прав человека и международного гуманитарного права. Эти нарушения хорошо задокументированы не только в армянских источниках, но и за рубежом: такими организациями, как Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House. Европейский суд по правам человека применил против Азербайджана промежуточные меры в отношении сотен лиц, которые, как подтверждено, были захвачены этой страной, а также запросил информацию о них, но не получил ее. Дело дошло до того, что ЕСПЧ публично уведомил Комитет министров о том, что Азербайджан не сотрудничает. На прошедшем пленарном заседании ПАСЕ также была выражена серьезная озабоченность. Отказываясь репатриировать оставшихся военнопленных, Азербайджан по сей день продолжает нарушать международное право, права человека и международное гуманитарное право.

Мы придаем важность роли Совета Европы в преодолении разрушительных гуманитарных последствий войны в Нагорном Карабахе, включая перемещенных лиц, разрушение культурных и религиозных объектов и продолжающееся удержание сотен военнопленных и гражданских лиц. Мы считаем, что нашему Комитету следует активизировать свои усилия в этом отношении, в том числе путем оказания полной поддержки ЕСПЧ, Парламентской ассамблее, Комиссару по правам человека и другим соответствующим органам. Пока что реакция Комитета на очевидные нарушения Азербайджаном своих уставных и договорных обязательств не была адекватной.

Отсутствие решительной реакции на массовые и серьезные нарушения прав человека в Нагорном Карабахе еще больше подтолкнуло Азербайджан к реализации той же политики в отношении Республики Армения, предпринимая попытки захватить приграничные территории и лишить местное население средств к существованию.

Господин председатель,

Совет Европы был создан с целью достижения большего единства среди его государств-членов. И Совету удалось собрать под одной крышей почти всю Европу и разработать правовые стандарты, регулирующие многие аспекты сотрудничества между его государствами-членами. Тем не менее, между некоторыми из наших государств-членов существует большой разрыв. И пока виновным в ужасных преступлениях разрешено находиться наравне с теми, кто все еще верит в ценности демократии и прав человека, этот разрыв будет только увеличиваться. Если мы не активизируем наши усилия по обеспечению демократической безопасности во всей Европе, особенно для тех, кто живет в зонах конфликтов и конфронтации, наша главная цель - большее единство в Европе останется иллюзорной.

Спасибо».