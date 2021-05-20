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Пашинян ответил на вопрос о неосведомленности МИД относительно нового документа

Пашинян ответил на вопрос о неосведомленности МИД относительно нового документа

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на внеочередном заседании НС коснулся вопроса о том, что в МИДе не знают, какой документ будет подписан между Арменией, Россией и Азербайджаном.

«Эти документы поступают по каналам министерства иностранных дел. Как я их получаю? Кто-нибудь может объяснить? Их передают в посольство Армении в России, посольство отправляет в министерство, а министр отправляет мне», - как сообщает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.

При этом он поговорил также о заявлениях оппозиции относительно трехстороннего заявления от 9 ноября 2021 года.

«Оппозиция говорит о заявлении от 9 ноября, что оно антигосударственное, его следовало ратифицировать его, но это факт. Почему оппозиция не говорит, что мы придем и отменим это заявление? Они говорят, что оно антигосударственно, но если мы придем к власти, мы не отменим его», - сказал Пашинян.


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