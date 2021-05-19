Путин и Алиев провели телефонную беседу
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с руководителем Азербайджана И.Алиевым.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.
В этом контексте было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исключительно политико-дипломатическими методами. Российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Арменией и Азербайджаном договорённости о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы.
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