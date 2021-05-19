Путин и Алиев провели телефонную беседу 

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с руководителем Азербайджана И.Алиевым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стаби­льности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

В этом контексте было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исклю­чи­тельно политико-диплома­ти­чес­кими методами. Российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Арменией и Азербайджаном договорённости о запуске процесса делимитации и демаркации государст­венной границы.