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Путин и Алиев провели телефонную беседу 

Путин и Алиев провели телефонную беседу 

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с руководителем Азербайджана И.Алиевым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стаби­льности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

В этом контексте было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исклю­чи­тельно политико-диплома­ти­чес­кими методами. Российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Арменией и Азербайджаном договорённости о запуске процесса делимитации и демаркации государст­венной границы.


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