Проект изменения гербовых сборов на заседании комиссии НС получил положительное заключение

Постоянная комиссия Национального собрания Армении по обороне и безопасности законопроекту О внесении изменений в Закон Республики Армения “О компенсации ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения”. Авторы законодательной инициативы - депутаты от фракции “Мой шаг” Геворг Папоян и Артак Манукян. В законопроекте предлагается внести изменения в ставку гербовых сборов (ранее - 1 000 драмов. ред.) В связи с неравномерным распределением финансового бремени, предлагается существенно снизить размер финансовых обязательств, возлагаемых на индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает Арменпресс, на заседании комиссии депутат НС Геворг Папоян отметил, что после обсуждения в законопроект были внесены дополнения, и он предложил проголосовать за доработанный вариант.

“В доработанной версии мы предлагаем заменить размер годовой суммы, установленный для индивидуальных предпринимателей (гербовые сборы - ред.) на следующие лимиты. При расчетной базе в 1,2 млн драмов годовой платеж составляет 18 000 драмов. Теперь мы предлагаем платить 18 000 драмов, при расчетной базе до 2 миллионов 400 000 драмов. То есть мы дважды поднимаем этот предел”, - сказал Геворг Папоян. “Кроме того, если действующее положение предусматривает в расчетной базе 66 000 драмов в год с 2 миллионов 400 000 до 6 миллионов драмов, то в предлагаемом изменении указывается 24 000 драмов. При исчислении базы от 6 млн до 12 млн драмов по действующему регламенту выплачивается 102 000 драмов, сейчас в проекте предлагается установить 48 000 драмов. В действующем законе при расчетной базе в 12 миллионов драмов это 180 000 драмов, предлагается поправка в 120 000 драмов.

Хочу подчеркнуть, что в случае принятия этих изменений деятельность Фонда страхования военнослужащих никоим образом не будет поставлена под угрозу, это не повлияет на его платежеспособность и финансовую устойчивость. Фонд будет выполнять все взятые на себя обязательства в полном объеме”, - сказал Геворг Папоян, подчеркнув, что на этапе восстановления экономики очень важно облегчить финансовую нагрузку на индивидуальных предпринимателей. Депутат отметил, что в связи с этими изменениями они получили достаточно много положительных отзывов.

Депутат Артак Манукян отметил, что после революции в Армении возможности микробизнеса расширились. Зарегистрировано около 35 000 индивидуальных предпринимателей.

“Сейчас мы изучаем, есть ли оптимистичные сценарии развития экономики. Довольно сократился теневой оборот, что нашло свое отражение в увеличении налоговых поступлений. На данном этапе предлагаемое нами изменение улучшит это положение”, - сказал Артак Манукян.

Айк Конджорян подчеркнул, что функции Фонда страхования военнослужащих после войны, увеличились. Поправка к этому закону направлена на сбалансированное распределение финансового бремени и облегчение бремени индивидуальных предпринимателей.

Заместитель министра обороны Арман Саргсян заявил, что у них нет принципиальных возражений против предложенных изменений.