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Азербайджан лоббирует против обсуждения в ЕП вопроса о военнопленных: замдиректора Le Figaro

Азербайджан лоббирует против обсуждения в ЕП вопроса о военнопленных: замдиректора Le Figaro

Азербайджан лоббирует против обсуждения 20 мая в Европарламенте вопроса об армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем микроблоге в Twitter написал заместитель директора авторитетного французского журнала Le Figaro, журналист Жан-Кристоф Бюиссон.

«Азербайджан направляет тревожные письма депутатам Европарламента. «Контрнаступление» в Арцахской войне? ЛОЖЬ! «Уважение гуманитарного права?» ЛОЖЬ! «Сохранение религиозных памятников? ЛОЖЬ!» - написал Бюиссон, приводя отрывки из лоббистских писем Азербайджана.


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