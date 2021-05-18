Источник: в Сирии пять человек погибли при разгоне демонстрации боевиками

Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийских демократических сил" открыли огонь по мирным демонстрантам в провинции Эль-Хасаке. Граждане выступили с протестом против решения курдской администрации поднять цены на топливо. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Жители поселений Кана, Аль-Хаддажа, Рашидия и Хаддадия в провинции Эль-Хасаке вышли на акции протеста против решения курдской администрации поднять цены на топливо на подконтрольных им территориях. Боевики СДС открыли огонь для разгона демонстрантов, что привело к гибели пятерых",- рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника агентства, демонстранты блокировали дорогу Эль-Хасаке - Дейр-эз-Зор, выступив против нападений СДС на мирных граждан.

"Жители сожгли блокпост СДС на востоке города Шаддади на юге провинции Эль-Хасаке",- добавил источник.