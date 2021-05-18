Newsweek сообщил о тайных войсках США численностью до 60 тыс. человек

Министерство обороны США за минувшее десятилетие создало законспирированный род войск численностью около 60 тысяч человек. В их задачу входит как борьба с терроризмом, так и противостояние с такими державами как РФ и Китай, сообщает журнал Newsweek.

Эта информация стала результатом двухлетнего расследования, которое, в частности, включало в себя интервью с участниками этой программы и лицами, принимающими решения в оборонной сфере США,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным Newsweek, в этом роде войск – числом в 10 раз больше аналогичных сил ЦРУ – несут службу как непосредственно военнослужащие, так и оперативники под гражданским прикрытием, иногда в коммерческих предприятиях или консалтинговых фирмах, и все они действуют и в реальной обстановке, и в киберпространстве. В этой "секретной негласной армии" также задействованы гражданские лица и подрядчики, "работающие под фальшивыми именами; это частично естественный результат роста секретных специальных сил, но также и обдуманный ответ на сложности поездок и действий во все более транспарентном мире".

К программе привлечены около 130 частных компаний, десятки малоизвестных и тайных правительственных организаций. Компании затрачивают в год на действия "армии" свыше $900 млн: в расходы входит создание фальшивой документации, оплата счетов оперативников, действующих под вымышленными именами, производство оборудования, затрудняющего отслеживание и идентификацию агентов, создание аппаратуры для фотографирования и прослушки в самых труднодоступных частях Африки и Ближнего Востока.

При этом служащие этих сил не только действуют против террористов в разных районах от Пакистана до Западной Африки, но "во все большей степени работают в непризнанных "горячих точках", в том числе за "линией фронта" в местах типа Северной Кореи и Ирана".