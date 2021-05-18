Глава ВОЗ приветствовал решение США направить 80 млн доз вакцин в другие страны

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал решение администрации Соединенных Штатов направить к концу июня другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Я приветствую обязательство президента США [Джо Байдена] и Соединенных Штатов пожертвовать 80 млн доз вакцин от COVID-19 нуждающимся странам. Мы глубоко признательны за вашу приверженность глобальному здравоохранению", - написал Гебрейесус. При этом он добавил, что партнеры международного механизма COVAX готовы поддержать справедливое распределение препаратов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что к концу июня США направят другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавируса. Из них 20 млн доз препаратов к концу июня будут переданы странам, борющимся с пандемией.