Время в Ереване: 11:07:36,   18 Май

Борец Арман Андриасян поборется за бронзовую медаль чемпионата Европы до 23 лет

Борец Арман Андриасян поборется за бронзовую медаль чемпионата Европы до 23 лет

Как передает «Арменпресс», на проходящем в столице Северной Македонии Скопье чемпионате Европы по борьбе до 23 лет представитель Армении Арман Андриасян (70 кг) поборется за бронзовую медаль.

 Утешительные поединки проведут другие члены сборной Армении Грачья Маргарян (65 кг) и Арман Авагян (79 кг).


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации