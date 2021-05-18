Борец Арман Андриасян поборется за бронзовую медаль чемпионата Европы до 23 лет
Как передает «Арменпресс», на проходящем в столице Северной Македонии Скопье чемпионате Европы по борьбе до 23 лет представитель Армении Арман Андриасян (70 кг) поборется за бронзовую медаль.
Утешительные поединки проведут другие члены сборной Армении Грачья Маргарян (65 кг) и Арман Авагян (79 кг).
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