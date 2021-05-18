Мартин Галстян представил положительные тенденции экономической активности в сравнении с оценкой ЦБ

Макроэкономические развития указывают на более позитивные тенденции, чем оценки ЦБ, как в направлении экономической активности, так и внутреннего спроса.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии Национального собрания Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сообщил председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

Галстян представил проблемы, вызванные в 2020 году эпидемией, введением военного положения и адекватную реакцию Центробанка. Он отметил и существенное увеличение инфляционной среды на международных товарно-сырьевых рынках и в основных странах-партнерах Армении.

“Согласно программе денежно-кредитной политики за первый квартал 2021 года, в условиях продолжающегося распространения пандемии и накопившейся большой неопределенности в вопросе экономической перспективы в Армении все еще сохраняется низкая экономическая активность и слабая среда спроса”, - сказал Галстян.

Согласно прогнозам ЦБ на первый квартал, в 2021 году в условиях окончательного преодоления кризиса продолжится медленное восстановление валового спроса, а также неопределенности, связанной с экономическими перспективами.

“Однако, примечательно, что текущие макроэкономические развития указывают на более положительные тенденции в сравнении с оценками ЦБ как в направлении экономической активности, так и внутреннего спроса”, - сказал председатель ЦБ.

Позитивные развития заметнее были в отраслях промышленности и услуг, а быстрому восстановлению внутреннего спроса, в основном, способствовали позитивные развития в сфере денежных переводов и кредитования экономики из-за рубежа.