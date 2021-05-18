По Израилю за ночь выпустили 90 ракет из сектора Газа

Около 90 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с 19:00 по 07:00 вторника. Об этом сообщили ВВС Израиля на своей странице в Twitter.

Примерно 20 ракет упали в самом секторе Газа, отмечается в сообщении. Системы ПВО Израиля перехватили десятки ракет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Данные о возможных попаданиях не приводятся.