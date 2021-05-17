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Заместители глав МИД Армении и Грузии обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки

Заместители глав МИД Армении и Грузии обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки

Находящийся с рабочим визитом в Тбилиси заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Калачян 17 мая провел встречу с заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалией.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Был проведен обмен мнениями о сотрудничестве между Арменией и Грузией в политической, экономической, культурной, гуманитарной и других сферах, а также по вопросам региональной стабильности и безопасности.

Обоюдно была отмечена важность проведения периодических контактов и встреч в подобном формате.


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