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Израиль нанес удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС

Израиль нанес удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удар по главному операционному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС в районе Римал на севере сектора Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

"Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по главному операционному штабу сил внутренней безопасности ХАМАС в районе Римал на севере сектора Газа", - говорится в сообщении военных.

Отмечается, что штаб являлся центральной часть "террористической инфраструктуры ХАМАС", служа базой для военной разведки.

Армия подчеркивает, что заблаговременно предупредила жителей здания и предоставила им достаточно времени для эвакуации.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.


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