Израиль нанес удар по главному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удар по главному операционному штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС в районе Римал на севере сектора Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

"Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по главному операционному штабу сил внутренней безопасности ХАМАС в районе Римал на севере сектора Газа", - говорится в сообщении военных.

Отмечается, что штаб являлся центральной часть "террористической инфраструктуры ХАМАС", служа базой для военной разведки.

Армия подчеркивает, что заблаговременно предупредила жителей здания и предоставила им достаточно времени для эвакуации.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.