Айк Петросян и Ваагн Айрапетян представят песни Шарля Азнавура в джазовой интерпретации
16:27, 17 Май, 2021
Певец, актер Айк Петросян и джазовый музыкант, пианист Ваагн Айрапетян на различных музыкальных площадках выступят с концертами, посвященными юбилею всемирно известного шансонье Шарля Азнавура.
Как передает «Арменпресс», на вечере “JAZZNAVOUR” самые любимые песни Азнавура музыканты представят в новой джазовой интерпретации.
Концерты состоятся 21-го и 22-го мая в клубе “Старый Арени”, 23-го мая в Гюмри в клубе “HAYAT” и 26-го мая в клубе “Улиханян джаз”.
С Айком Петросяном и Ваагном Айрапетяном выступят контрабасист Хачатур Савзян, трубач Даниел Мелконян и Арман Мнацаканян - ударные инструменты.
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