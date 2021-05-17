Айк Петросян и Ваагн Айрапетян представят песни Шарля Азнавура в джазовой интерпретации

Певец, актер Айк Петросян и джазовый музыкант, пианист Ваагн Айрапетян на различных музыкальных площадках выступят с концертами, посвященными юбилею всемирно известного шансонье Шарля Азнавура.

Как передает «Арменпресс», на вечере “JAZZNAVOUR” самые любимые песни Азнавура музыканты представят в новой джазовой интерпретации.

Концерты состоятся 21-го и 22-го мая в клубе “Старый Арени”, 23-го мая в Гюмри в клубе “HAYAT” и 26-го мая в клубе “Улиханян джаз”.

С Айком Петросяном и Ваагном Айрапетяном выступят контрабасист Хачатур Савзян, трубач Даниел Мелконян и Арман Мнацаканян - ударные инструменты.