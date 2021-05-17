Ваагн Айрапетян представит поклонникам новый проект “Electronic Planet”
15:41, 17 Май, 2021
Композитор, пианист Ваагн Айрапетян 29 мая в концертном зале “Арно Бабаджанян” представит свой новый проект “Electronic Planet”.
Как передает «Арменпресс», джазмен выступит без стилевых ограничений, с инновационной концертной программой. Прозвучат его клавишные, электронные и вокальные импровизации.
Ваагн Айрапетян уже несколько десятилетий в истории армянского джаза занимает свое особое место. Айрапетян выступал с разными коллективами в разных странах мира, участвовал в международных фестивалях и всегда с честью представлял армянскую культуру.
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