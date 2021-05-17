Время в Ереване: 11:07:36,   17 Май

Ваагн Айрапетян представит поклонникам новый проект “Electronic Planet”

Ваагн Айрапетян представит поклонникам новый проект “Electronic Planet”

Композитор, пианист Ваагн Айрапетян 29 мая в концертном зале “Арно Бабаджанян” представит свой новый проект “Electronic Planet”.

Как передает «Арменпресс», джазмен выступит без стилевых ограничений, с инновационной концертной программой. Прозвучат его клавишные, электронные и вокальные импровизации.

Ваагн Айрапетян уже несколько десятилетий в истории армянского джаза занимает свое особое место. Айрапетян выступал с разными коллективами в разных странах мира, участвовал в международных фестивалях и всегда с честью представлял армянскую культуру.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации