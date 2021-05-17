США в третий раз заблокировали заявление СБ ООН по Ближнему востоку

Соединенные Штаты в третий раз за неделю блокировали в воскресенье принятие Совбезом ООН заявления, призывающего к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой дипломатов во всемирной организации.

Проект заявления был подготовлен Норвегией, Тунисом и Китаем. В нем критике подвергаются обе стороны конфликта.

Издание пишет, что закрытые заседания СБ ООН, на которых рассматривалось заявление, прошли в понедельник и среду минувшей недели, 14 из 15 членов Совета его поддержали. Принятие заявления требует единогласного одобрения, однако, по словам нескольких дипломатов, против него выступили США, которые заявили, что им нужно больше времени для осуществления своих собственных дипломатических усилий, отмечает газета.

На состоявшемся в воскресенье открытом заседании страны-члены СБ ООН призвали стороны конфликта незамедлительно прекратить военные действия и найти политическое решение,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"США призывают все стороны обеспечить защиту мирных жителей и уважать международное гуманитарное право", - заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

"США призывают ХАМАС и другие палестинские группировки в Газе незамедлительно прекратить запуски ракет и прочие провокации. (...) Мы призываем все стороны избегать действий, которые подрывают мирное будущее", - добавила она.

Глава МИД КНР Ван И также осудил продолжающееся насилие в регионе и призвал стороны конфликта незамедлительно прекратить боевые действия.

Российская сторона на заседании также осудила насилие в отношении мирных жителей и призвала стороны конфликта установить режим прекращения огня.

Израиль уже около недели наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.