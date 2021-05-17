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Число пострадавших при обрушении в израильской синагоге достигло 219

Число пострадавших при обрушении в израильской синагоге достигло 219

В результате обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зееве на Западном берегу реки Иордан пострадали 219 человек, сообщает Ynet.

По данным медиков, состояние большинства раненых не вызывает опасений, но 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ynet отмечает, что обрушившаяся трибуна в синагоге была временно возведена для празднования Шавуот. В момент обрушения на трибуне присутствовали сотни людей,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Обрушение трибуны в синагоге в Гиват-Зееве произошло вечером в воскресенье. Погибли два человека - 12-летний мальчик и 40-летняя женщина.

После обрушения стало известно, что синагога не была достроена и не имела разрешения на эксплуатацию.


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