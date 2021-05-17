Израильские истребители поразили 35 военных объектов и 15 км тоннелей в секторе Газа
09:59, 17 Май, 2021
54 израильских истребителя нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 км системы туннелей", - говорится в заявлении военных,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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