Токио-2020: на Олимпийских играх слабых спортсменов не бывает: Армен Меликян

Сборная Армении по греко-римской борьбе к Олимпиаде в Токио уже прибрела свой полноценный облик. На XXXII летних Олимпийских играх Армению представят 4 борца. Один из них - Армен Меликян (60 кг).

Меликян совсем недавно на Мировом рейтинговом турнире в Софии получил путевку на игры в Токио. Он родился в 1996 году в городе Эчмиадзин. 25-летний борец впервые примет участие в Олимпийских играх. Армен Меликян - герой недели Арменпресс “Дорога мечты: Токио 2020”. Он участвовал во вторых Европейских играх в Минске, но завоевать медаль - тогда не удалось.

- Армен, расскажите, пожалуйста, как Вы увлеклись борьбой?

- Борьбой интересовался мой брат. Он в зал борьбы вошел раньше меня. Я профессионально начал тренироваться, когда мне было 11 лет. В 17 лет я был чемпионом Европы среди юниоров. Но до этого я прошел много сложных этапов. У меня была травма, которая давала себя знать, были семейные проблемы.

- Это Ваши первые Олимпийские игры. Каковы ожидания?

- Моя цель - борьба за золотую медаль. Я знаю, что это будет непросто, потому что Олимпийские игры - это не чемпионат Европы и мира. Но я думаю, что за все надо бороться - это касается и олимпийского золота на Олимпийских играх.

- Что Вы думаете о спортсменах, которые считаются фаворитами Вашей весовой категории?

- Все готовятся к Олимпиаде, проводят серьезные тренировки. Никто из этих 16 борцов не слаб. Говорят, что на Олимпиаде не бывает слабых спортсменов. Каждый может бороться за заветное золото. Придется сильнее сражаться, чтобы быть лучшим. Мы выходим на ковер с равными возможностями.

- Какова роль психологической готовности в этот момент?

- Да, психологическая готовность очень важна, если не сможешь контролировать и настроить себя, то все остальное - будет напрасно. Но я думаю, ты все сможешь сделать сам.

- Армен, Армения переживает тяжелые времена. Поможет ли это обстоятельство быть более мотивированным, чтобы принести стране победу?

- Да, особенно сейчас, особенно после войны, мы больше хотим побеждать. Нам сейчас очень нужны победы. Мы хотим побеждать во имя наших солдат, наших братьев. Как и многие другие, я за эти 44 дня потерял много друзей и братьев. Именно это обстоятельство заставляет нас быть первыми во всех отношениях.

- Несколько блиц-вопросов. Горы или море?

- Горы

- Том или Джерри?

- Джерри

- Книга или фильм?

-Фильм

- Пицца или мороженое?

-Пицца.

- Кофе или чай?

-Чай

- Толма или шашлык?

-Толма.

- Нарды или шахматы?

- Нарды

- Благодарю за беседу, надеюсь, следующая беседа будет с медалями из Токио.

До старта Олимпийских игр в Токио осталось 66 дней.