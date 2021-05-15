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Армения готова к углублению взаимовыгодного многопланового сотрудничества с Иракским Курдистаном

Армения готова к углублению взаимовыгодного многопланового сотрудничества с Иракским Курдистаном

15 мая исполняющий обязанности министра иностранных дел РА Ара Айвазян встретился с заместителем премьер-министра регионального правительства Иракского Курдистана Кубадом Талабани. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения, приветствуя вице-премьер-министра Талабани и возглавляемую им делегацию, и.о. министра ИД Айвазян сказал, что хотя  визит проходит в сложный для Армении период, он символичен с точки зрения укрепления армяно-курдских отношений, переплетенных прочными историческими узами. связи. 

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РА с удовлетворением отметил положительную динамику развития отношений с Республикой Ирак в последнее время.  

Ара Айвазян подтвердил готовность Армении к углублению и расширению взаимовыгодного многопрофильного сотрудничества с автономией Иракского Курдистана, в этом контексте подчеркнув тесные связи, установленные между Генеральным консульством Республики Армения в Эрбиле и местными властями. Речь шла и  о реализации достигнутых договоренностей о сотрудничестве в области высоких технологий, креативного  образования и туризма, которые являются перспективными направлениями.

Обе стороны высоко оценили вклад армянской общины Иракского Курдистана в политическую, социальную и культурную жизнь автономии, а также в дальнейшее укрепление дружбы между двумя народами. 

В ходе встречи также обсуждались актуальные региональные и международные вопросы. Особый акцент был сделан на защите прав национально-религиозных меньшинств и историко-культурного наследия на Ближнем Востоке. В этой связи и.о. министра иностранных дел РА высоко оценил сотрудничество по   реставрации и популяризации  рукописей Матенадарана имени Месропа Маштоца и Эрбильского музея ассирийского наследия. 

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения ознакомил членов делегации с ситуацией в приграничных районах Республики Армения в результате  провокационных действий, совершенных Азербайджаном.


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