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Левон Тер-Петросян провел встречу с послом РФ

Левон Тер-Петросян провел встречу с послом РФ

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян 14 мая провел встречу в своем частном доме с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Армении Сергеем Копыркиным. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал официальный представитель первого президента Армении Арман Мусинян.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Армении и возможном развитии событий», - написал Мусинян.


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