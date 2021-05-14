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Ароян подпишет с испанской командой контракт на 3 года

Ароян подпишет с испанской командой контракт на 3 года

Защитник национальной сборной Армении по футболу Вараздат Ароян подпишет 3-годичный контракт с испанским клубом “Кадис”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание “El Desmarque”. Ранее стало известно, что защитник национальной сборной Армении по футболу может продолжить карьеру в чемпионате Испании, перейти в Ла Лигу и пополнить ряды “Кадиса”. Кроме “Кадиса”, в услугах армянского защитника заинтересованы и несколько других клубов.

Вараздат Ароян, покинув российский “Тобол”, зимой присоединился к казахстанской “Астане”. Армянский защитник в текущем чемпионате Казахстана принял участие в 8-и матчах и сделал одну результативную передачу.


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