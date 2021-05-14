В Ширакской области закрылись отделения Covid-19

В Ширакской области закрылись отделения Covid, которые были вновь открыты в связи с увеличением количества случаев инфицированных Covid-19.

Как сообщает «Арменпресс», распоряжением министра здравоохранения Армении, в связи с сокращением численности, отделения Covid, действующие в медицинском центре “Гюмри” и в гюмрийских инфекционных больницах, были закрыты. Действуют только услуги триажа. “Здесь принимаются пациенты с подозрением на Covid-19, проводится тестирование, если заболевание подтверждается, и человек нуждается в стационарном лечении, больной направляется в стационары Еревана или других регионах, или назначается амбулаторное лечение под первичным контролем”, - об этом Арменпресс сообщила и. о. начальника Управления здравоохранения Ширакской областной администрации Лейли Асланян.

В последние недели наблюдается уменьшение количества пациентов, получающих амбулаторное лечение. В настоящее время в области амбулаторное лечение получают 349 пациентов.

Лейли Асланян довольна процессом вакцинации. Процесс вакцинации в области начался 15 мая. Вакцины есть, к счастью, случаев поствакцинальных осложнений нет. Показатели Ширакской области по сравнению с другими регионами - неплохие. В области уже вакцинировано 1 435 граждан. 670 жителей были вакцинированы “Спутником-V” и 765 - “АстраЗенекой”. Здесь работает и мобильный пункт вакцинации.

В регион уже поступила вторая доза вакцины “Спутника- V”. Она предназначена для людей, которые уже получили первую дозу и вторую инъекцию получат через 21 день, как и предписано.

Китайская вакцина до Ширакской области еще не дошла.

Арменуи Мхоян