Роналду может вернуться в “Спортинг”

Нападающий туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду в ближайшее время может присоединиться к “Спортингу”.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет португальское издание “Cuatro”. По данным издания, Роналду готов отказаться от своей 30-миллионной годовой зарплаты, чтобы снова играть в Португалии.

Ранее ходили слухи, что португальский нападающий туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду покинет нынешний клуб, если команда не выиграет путевку на Лигу чемпионов в следующем сезоне. Роналду может вернуться в английский “Манчестер Юнайтед”, возможно он снова будет играть в Премьер-лиге, так как “Манчестер Юнайтед” начал открыто интересоваться трансфером Роналду.

36-летний Роналду - пятикратный обладатель Золотого мяча, пять раз выигрывал Лигу чемпионов и завоевал множество других наград. В составе “Ювентуса” он с 2018 года.