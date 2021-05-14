Макрон в беседе с Пашиняном подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских ВС с территории Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по инициативе последнего.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, лидеры Армении и Франции обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие вторжения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении, в Сюникскую область, а также шаги по ее разрешению.

Президент Франции выразил поддержку властям Армении и армянскому народу в мирном урегулировании вопроса. Эммануэль Макрон подтвердил приверженность Франции территориальной целостности Республики Армения и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении.

Никол Пашинян поблагодарил президента Франции за постоянное внимание к нашей стране и армянскому народу и проявление дружественного отношения.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция готова и впредь вносить свой вклад в решение стоящих перед Арменией вызовов, в развитие и прогресс нашей страны.