Посол Армении представил замминистра ИД Ирана ситуацию вокруг Сюника

Посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арташес Туманян 13 мая встретился с заместителем министра иностранных дел ИРИ Мохсеном Бахарвандом. Как сообщили Арменпресс в посольстве Армении в Иране, посол Туманян подробно представил сложившуюся в Сюникской области Армении ситуацию в связи с действиями вооруженных сил Азербайджана, подчеркнув неприемлемость попыток посягательства на суверенную территорию Республики Армения.

По просьбе заместителя министра иностранных дел Ирана посол Туманян представил шаги, предпринятые для снижения напряженности.

Собеседники подчеркнули необходимость нейтрализации угроз региональной безопасности и стабильности, в том числе за счет сотрудничества двух стран.