Япония планирует вакцинировать своих спортсменов-участников Олимпиады

Японское правительство намерено завершить вакцинацию против COVID-19 для всех спортсменов, представляющих принимающую страну на летних Олимпийских играх в Токио, к концу июня. Как передает Арменпресс, об этом сообщают в четверг японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно их данным, основная часть японских спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде, должна быть вакцинирована в Национальном учебном центре в Токио до конца июня. Между тем, японский Паралимпийский комитет планирует провести вакцинацию спортсменов в период с июня по июль.

Ранее в среду директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что большинство спортсменов и сопровождающих их на Олимпиаде в Токио, будут вакцинированы от COVID-19. Адамс пояснил, что речь идет именно обо всех членах олимпийских делегаций: спортсменах, тренерах, других сопровождающих лицах.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech объявили, что безвозмездно передадут МОК дозы своей вакцины от COVID-19 для иммунизации тех участников Олимпиады года в Токио, которые этого захотят.

Ожидается, что распределение вакцины начнется в конце мая, и люди должны будут получить две дозы в течение трех недель.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.