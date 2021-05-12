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Вараздат Ароян может играть в первенстве Испании

Вараздат Ароян может играть в первенстве Испании

Защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян может продолжить свою карьеру на чемпионате Испании.

Как сообщает Арменпресс, об этом пишут казахстанские СМИ. Ароян может перейти в Ла Лигу, чтобы присоединиться к клубу “Кадис”. Помимо “Кадиса” услугами армянского защитника интересуются еще несколько клубов.

Зимой Вараздат Ароян, оставив российский “Тобол”, перешел в казахстанскую “Астану”. В этом чемпионате Казахстана армянский защитник провел 8 игр, сделал одну результативную передачу.


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