Вараздат Ароян может играть в первенстве Испании

Защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян может продолжить свою карьеру на чемпионате Испании.

Как сообщает Арменпресс, об этом пишут казахстанские СМИ. Ароян может перейти в Ла Лигу, чтобы присоединиться к клубу “Кадис”. Помимо “Кадиса” услугами армянского защитника интересуются еще несколько клубов.

Зимой Вараздат Ароян, оставив российский “Тобол”, перешел в казахстанскую “Астану”. В этом чемпионате Казахстана армянский защитник провел 8 игр, сделал одну результативную передачу.