Возобновлена подача топлива ЗАО “Ереванский автобус”

В настоящее время решается вопрос с поставками дизельного топлива ЗАО “Ереванский автобус”, подача возобновлена. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“Автобусы, принадлежащие компании, получили дизельное топливо и скоро выйдут на маршрут.

“Мы еще раз за доставленные неудобства приносим ереванцам свои извинения”, - написал Карапетян.

С раннего утра 12 мая на автобусных остановках многие горожане ждали маршруток и автобусов. Как сообщил Арменпресс пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян, проблема связана с топливной компанией, но они делают все, чтобы ее разрешить. Карапетян также отметил, что проблема частично уже решена. Водители маршруток на автостоянках Джрвеж-Чарбах устроили акцию протеста.