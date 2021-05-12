ВОЗ: число случаев заражения и смерти от COVID-19 в мире за неделю снизилось на 4%

Более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом и более 90 тыс. летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость и смертность снизились на 4%, сообщила в ночь на среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"В глобальном плане число новых случаев COVID-19 и число смертей немного уменьшилось за эту неделю: всего зарегистрировано более 5,5 млн заразившихся и более 90 тыс. умерших", - отметила ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене, добавив, что и заболеваемость, и смертность остаются, несмотря на некоторое снижение, на очень высоком уровне,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С 3 по 9 мая в мире было зафиксировано 5 517 602 заразившихся и 90 242 летальных исхода. По состоянию на 9 мая, всего насчитывалось 157 362 408 случаев инфицирования и 3 277 834 случая смерти пациентов.

Заболеваемость выросла в регионе Юго-Восточной Азии (на 6%), к которому ВОЗ относит также Индию, тогда как в Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 23%, Восточном Средиземноморье - на 13%, Африке - на 5%, Северной и Южной Америке - на 4%. Смертность существенно выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (34%) и Юго-Восточной Азии (на 15%), но сократилась в Европе (на 18%), Восточном Средиземноморье (на 13%), Северной и Южной Америке (на 4%), а также в Африке (на 3%).

В Европе за семь дней заразились более 919 тыс. человек и умерли более 19 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,2 млн новых случаев инфицирования и более 33 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 2,8 млн заразившихся, умерли более 28 тыс. человек. В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 2,7 млн. Далее следуют Бразилия (более 423 тыс. новых случаев), США (более 334 тыс.), Турция (более 160 тыс.), Аргентина (более 140 тыс.), Иран (более 124 тыс.), Франция (более 122 тыс.), Колумбия (более 108 тыс.), Германия (более 103 тыс.), Италия (более 67 тыс.) и Россия (более 57 тыс.).