Том Круз вернул Голливудской ассоциации иностранной прессы три награды "Золотого глобуса" в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри премии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к актеру.

Круз получил "Золотой глобус" в номинации "лучший актер" в 1990 году за роль ветерана Рона Ковика в фильме "Рожденный четвертого июля" и в 1997 году - за фильм "Джерри Магуайер". Еще одну премию актер завоевал за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Магнолия" в 2000 году.

Между тем телеканал NBC также объявил в понедельник, что не будет транслировать церемонию вручения премии в 2022 году, чтобы дать организаторам время на решение проблем.

Ситуация разворачивается на фоне того, что в жюри "Золотого глобуса" сейчас нет ни одного афроамериканца, а газета Los Angeles Times ранее обратила внимание на этические проблемы в его работе.