МИД Армении выразил обеспокоенность продолжающимися столкновениями в Иерусалиме

ЕРЕВАН, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство иностранных дел Армении выразило обеспокоенность продолжающимися столкновениями в Иерусалиме.

"Мы глубоко обеспокоены продолжающимися столкновениями в Иерусалиме. Мы призываем все заинтересованные стороны проявить сдержанность, чтобы снизить напряженность и предотвратить дальнейшие жертвы среди мирного населения", - говорится в заявлении МИД РА.

Ситуация вокруг израильско-палестинского конфликта обострилась с середины апреля, а 7 мая в Восточном Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими пограничниками, когда израильские силы пытались привести в исполнение решение израильского суда о выселении некоторых палестинских семей.

По данным израильской стороны, с вечера 10 мая палестинцы нанесли массированные ракетные удары по израильским городам, сигнал воздушной тревоги включился в городах Ашкелон, Сдерот, а также в приграничных палестинских анклавах.

По сообщениям арабских СМИ, в результате ракетного обстрела израильской ракетой в секторе Газа 26 человек погибли и более 120 получили ранения.