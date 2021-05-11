В ООН призвали к прекращению насилия на палестинских территориях и в Израиле

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность эскалацией насилия на оккупированных палестинских территориях и в Израиле и призвало к его прекращению. Как заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель этого ведомства Руперт Колвилл, УВКПЧ "осуждает провокации", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией насилия в последние дни на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле", - сказал он. "Мы осуждаем это насилие и любое побуждение к насилию, а также этническое разделение и провокации".

Сославшись на данные Палестинского общества Красного Полумесяца, Колвилл сообщил, что с 7 по 10 мая 915 палестинцев были ранены в Восточном Иерусалиме и более 200 - на Западном берегу. Большинство из них получили ранения в результате действий израильских служб безопасности. По состоянию на 10 мая в УВКПЧ поступили сведения также о ранениях около 20 израильтян, в основном это представители служб безопасности.

Официальный представитель напомнил, что "не должна применяться сила против тех, кто осуществляет свои права мирно", а ее непропорциональное или не вызванное необходимостью использование запрещено. Говоря о ракетных обстрелах Израиля со стороны палестинских вооруженных группировок, Колвилл отметил, что "использование оружия неизбирательного действия, такого как выпущенные по Израилю ракеты, строго запрещено международным гуманитарным правом, и оно должно быть немедленно прекращено". В УВКПЧ призвали противостоящие стороны "успокоить ситуацию и избегать дальнейшего насилия".